學界3X3籃球挑戰賽　籃球體驗營賽前炒熱氣氛

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」將於8月開打，大會賽前於商場舉行兒童籃球體驗營，望進一步推廣籃球運動至社區。

是次兒童籃球體驗營，與非牟利社會福利機構香港遊樂場協會合作，共約60名兒童參加，感受籃球樂趣。蘇黎世保險（香港）人壽保險業務行政總裁歐睿暉，活動期間親身落場與小朋友交流，他表示樂於見到新一代享受打籃球：「透過訓練營，期望以不同遊戲、訓練，帶起小朋友對運動的興趣。見到小朋友好開心，有些小朋友更玩到上氣不接下氣，可能是疫情下運動量不足吧。有份參加的小朋友都會獲得一個籃球，希望他們趁暑假可以和家人一起多做運動。」

疫情關係令很多校際比賽一度停頓，採用FIBA比賽規格的3X3籃球挑戰賽連續兩年舉行，為學生提供一個專業舞台。歐睿暉期望賽事能為學生留下美好回憶：「多謝協辦團體，蘇黎世未來會繼續推廣三人籃球。上年東京奧運三人籃球首次成為正式比賽項目，我們都想出一分力，在香港推廣這個如此刺激的運動。今次3x3比賽反應好踴躍，好多學校參加，希望藉着這個比賽，重燃學界氣氛。」

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」將於8月22至26舉行，今屆賽事共有多達64支中學及32支小學隊伍參賽。