年僅30歲嘅前阿仙奴天才中場韋舒亞，因為長期傷患纏身，未能踢出職業球員水準，終於宣布掛靴，據悉呢位前英格蘭國腳可能會重返兵工廠，擔任阿仙奴U18教練。

韋舒亞曾以16零256日成為阿仙奴史上最年輕聯賽上陣球員，2010/11年球季更成為主力，各項賽事上陣49入2球。可惜之後同傷患結下不解之緣，令表現大受影響，4年前正式離開兵工廠，加盟韋斯咸，但上陣時間非常少，甚至同般尼茅夫踢英冠。

韋舒亞今年2月加盟丹麥球隊阿曉斯，上陣13場聯賽，但球季結束後不獲續約，最終宣布退役。韋舒亞話：「我決定結束職業球員生涯，由童年喺花園踢波，到擔任我最愛嘅阿仙奴隊長，以及為英格蘭踢世界盃，好榮幸擁有一段值得驕傲同美好嘅球員歲月，好多事情並唔係我可以控制，掛靴的確難受，感謝一路上支持我嘅人，依家係時候展開人生另一頁。」

有消息指韋舒亞同阿仙奴青訓主管梅迪薩卡關係非常好，對方決定邀請佢出任阿仙奴U18教練。