東網直播大專籃球決戰 理大能否衝擊雙冠?

男女子25支隊伍，由10月打到7月，大專籃球的「超長球季」總算步入尾聲，周日（10日）在偉衡體育中心決出冠軍。男子組由昔日班霸理工大學，對上屆亞軍中文大學，都有不能輸的理由。女子組的理工大學和浸會大學連續3屆會師決賽，今屆依舊是「球星們」勝出，還是「團隊」爭一口氣？（on.cc東網周日下午5時20分直播/香港大專體育協會Fb、睇體及東網體育Fb同步直播）

中大近年火速冒起，由「underdog」到躋身4強，再連續兩屆殺入決賽，靠的不是「球星波」，是團結、拼勁還有「不再只差一點點」的決心。儘管中大有吳嘉軒和張馳岳兩個「甲一生」，但球權主要落在學界精英賽出身的小將身上——陳仲儒控制大局，區浩軒剷分，蕭瑋耀見機入楔，還能提供三分火力，幾乎每場都有雙位數進帳，再搭配幾個英華師弟佘睿文、周富謙和張復勝，板櫈深度和默契不成問題。

關鍵，是怎樣應對理大王牌葉耀邦。效力甲一南華的他，經驗、體能和技術都比普遍球員高一班，是進攻發動機，亦是禁區霸主。中大相信會「重點招呼」葉耀邦，但理大不只一個得分點。上周準決賽理大對城大，即使葉耀邦面對多重夾擊下，上半場只得3分，卻能利用自身牽引力，為梁祖誠、陳可鈐、侯澤鋒等製造外圍起手機會，待對手體力耗盡，再盡情攻城略地。蕭瑋耀和佘睿文如何抵捍衛籃底，同時避免「用力過猛」導致犯規纏身，勢成關鍵。

理大曾締造5連霸王朝，但隨著半隊甲一如梁兆華、蔡再懃相繼離隊，連續兩屆4強不入，今屆在葉耀邦帶領下，能否重返頂峰？昔日班霸與長年「underdog」，誰又能達成使命？絕對不容錯過。

女子組方面，理大和浸大打法兩極。理大有多達7個甲組球員，個人技術無容置疑，板櫈深，見慣「大場面」，理應略勝一籌。但籃球是團體運動，正因為球員大多出身協恩、漢華和英華，早有自己一套「勝利方程式」，加上效力不同球會，鮮有時間齊人練習，難免影響默契，令進攻流於單打獨鬥。這個問題，在4強面對中大聯防徹底浮上檯面——理大在前三節領先10分的情況下，被迫到陣腳大亂，失誤頻生，最後僅以2分之差險勝。更糟糕的是，她們決賽要對出名團結的浸大。

浸大有6個甲組球員，與理大「各為其主」不同，除了隊長劉常學（福建），其餘5人都來自東方。無獨有偶，這支升班球隊由浸大教練黃芷晴執教，意味著，大部分人早在一套系統下「夾慣夾熟」，加上一星期至少3課的校隊練習，化學作用遠勝對手。

創業難，還是守業難，這條千古難題沒有答案。只知道浸大連續兩屆屈居亞軍，對冠軍的渴望，從季初贏下成龍盃可見一斑。而理大力爭4連霸，壓力或許比想像中大，畢竟誰想王朝斷在自己手上？能否化壓力為動力，把「個人」集結成「團隊」，拭目以待。

大專籃球比賽

7月10日 賽程

5:20pm 女子決賽 理大vs 浸大

7:00pm 男子決賽 中大 vs 理大

地點:浸大偉衡體育中心(閉門作賽)

以上兩場決賽將由東網直播

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註:季軍戰(女子)中大VS港大、(男子)浸大VS城大將於下午2時進開始進行