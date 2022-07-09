拿芭堅娜成為溫網新后 決賽反勝積芭

哈薩克斯坦網球女將拿芭堅娜爆冷奪得溫布頓女單后座!面對世界排名第2的突尼西亞球手積芭，儘管拿芭堅娜表現緊張萬分及先失一盤，但23歲的她最終連追兩盤翻盤，以3比6、6比2、6比2取勝奪走個人首座大滿貫錦標，賽後鬆一口氣的她說：「我其實好緊張，但現在感到好開心，因為比賽終於完成了。」

拿芭堅娜在4強粉碎了前世界「一姐」施蒙娜爭冠好夢，乘接這股氣勢這位17號種子卻在第一盤表現失準，畢竟是個人第一個大滿貫決賽，怯場難免，她在第三局被打破發球局，更造出17次沒壓力下的失誤，被積芭先下一城大分領先。但站穩陣腳後，拿芭堅娜漸漸建立起節奏，次盤早段已打破對手發球局，憑着其1米84的高大身材多次轟出窩利球，取回主動，扳回一盤。至決勝盤拿芭堅娜愈打愈順，最後在決勝分發球時顯得有點緊張，但積芭在落後的壓力下，反手回球時出界，將勝利拱手讓予拿芭堅娜，這亦是哈薩克史上首個溫網女單冠軍球手，寫下歷史。

拿芭堅娜於俄羅斯出生，並於2018年改為代表哈薩克。今屆溫網禁止俄羅斯及烏克蘭球手參賽，以反對俄烏戰爭，如今拿芭堅娜以哈國球員身份奪標，她自己也表示有一份難以言喻的感受，「我不知用甚麼說話去形容自己的心情，我只知這份感覺很美妙，我會好好享受。」