車路士喺前班主阿布拉莫域主政19年間，轉會市場豪花23.4億鎊打造黃金戰車，新班主保利亦雄心勃勃，周六(9日)拍板掟5,000萬鎊收購曼城前鋒史達寧，兩間球會已達成協議，史達寧喺倫敦完成體測後，將會直接飛去美國同喺當地集訓嘅大軍會合，成為「阿布時代」第1簽。

車路士領隊杜曹視收購攻擊球員為夏季主要目標，同曼城只剩1年合約嘅史達寧就成為獵物，呢位英格蘭國腳同杜曹傾完後，完全信任車路士嘅計劃，答應同車路士簽約5年，30萬鎊周薪令佢成為陣中3大高薪球員之一。據報車路士已安排史達寧喺倫敦做體測，簽約後會即刻飛去美國，希望趕及下周日(17日)對CF阿美利加嘅熱身賽上陣。

27歲嘅史達寧效力曼城7年，339次上陣攻入131球，期間贏過4次英超冠軍。據報車路士仍密密手買人，包括繼續曼城傾買荷蘭中堅尼敦阿基，消息指轉會費將達4,100萬鎊，另外車路士開價6,000萬鎊買拉芬夏比洛尼已獲列斯聯接納，但該巴西翼鋒仍等緊巴塞隆拿出價，未作回應。