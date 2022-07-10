港超聯　結束11年愛情長跑　鄭兆均與女友註冊結婚

年僅25歲的理文翼鋒鄭兆均，周五（8日）早上與女友Yukki結束11年愛情長跑，正式到沙田婚姻登記處註冊結婚，多名隊友包括李康廉、余煒廉等亦有出席。「均仔」笑言自己今次是被女友搶先向自己求婚，又指婚後的生活暫時分別不大，希望待疫情後可以補辦婚禮。

雙方拍拖11年終於修成正果，鄭兆均笑言是女友Yukki提出今次求婚：「求婚就係我老婆同我求嘅，係好反傳統；當我安排緊幾時求嘅時候，就畀佢搶先一步。」「均仔」坦言註冊當日大家同樣有點緊張，但當「簽紙」過後卻發現與之前生活分別不大：「之後仲去咗同朋友打下保齡球，之後就做公事，我哋兩個都保持平常心面對。」 「均仔」透露由於雙方父母暫時不在香港，加上疫情的種種限制，因此計劃在之後才補辦婚禮，邀請一眾親朋戚友慶祝。

另外剛傷愈復出的「均仔」，早前亦入選了港隊征戰「東亞盃」的初選名單，他表示心情相當期待：「始終都有一段時間無同香港隊嘅隊友一齊練波比賽，同埋都想認識一下新主教練。」「均仔」續指目標希望爭入決選名單，並能夠盡快融入新戰術，為港隊延續好成績。