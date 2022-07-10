幾乎全場打少一人　港欖險勝南韓衛冕亞錦賽

香港男子15人欖球隊周六（9日）在南韓仁川舉行的亞洲錦標賽決賽中，幾乎全場打少一人下，仍以23：21險勝東道主南韓，成功衛冕之餘，晉級15人欖球世界盃2023亞洲區外圍賽，將於本月23日對陣湯加，爭奪法國世界盃入場券。

港隊曾因疫情退出今屆亞洲賽，但亞洲欖球總會隨後更改賽制，讓2018、19年奪冠的港隊直入決賽，鬥首輪擊敗馬來西亞的南韓。

港隊闊別國際賽多時，開局並不順利，邊鋒希臣史密夫大腳抽射時，踢中對手頭部，被罰紅牌離場，令港隊大部分時間打少一人。但球員沉著應戰，接鋒曉士和勾球前鋒普斯先後建功，領先8：0。即使翼鋒禾利被罰黃牌，離場10分鐘，令港隊一度只剩13人，但他回歸後將功補過，成功達陣，並由曉士射入附加罰球，半場領先15：0。

換邊後，南韓打出主場氣勢，在10分鐘內追平比分，更在70分鐘憑著一記罰球反超前18：15。幸好關鍵時刻，迪堤亞尼達陣，加上麥尼殊命中罰球，終以23：21險勝，成功衛冕，並取得世界盃亞洲區外圍賽資格。

這是主帥伊雲斯首次帶領港隊出戰國際賽，他賽後表示：「我們因一些犯規行為，令這一仗變得艱難，但賽果讓大家見識到球隊實力。在一分鐘後便打少一人，並在半場領先對手，都證明了球員的質素和信念。下半場的表現，也證明了我們過去3年培養出來的韌性。」