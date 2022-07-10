水手全力衝冠　摧花冇手軟

周日(10)晚日職重頭戲，大阪櫻花主場迎戰橫濱水手，櫻花雖然位居前列，但水準極為飄忽，包括主場對護級分子清水心跳都贏唔到，表現令人失望。橫濱水手正在全力爭標，挾近6場聯賽全勝之勢，讓平半一於捧上盤。（有線661及601台周日晚6時直播）

櫻花近況跌晒watt

櫻花早前踢出6連勝強勢，但近期已經無以為繼，包括聯賽輸畀廣島三箭，最離譜係主場迎戰弱隊清水心跳，上半場已經落後，最終僅逼和1比1，上周中作客鹿島鹿角一度反先之下，最終被逼和3比3再次失分，削弱爭標機會，難免對士氣造成打擊。

櫻花今季10場聯賽主場失咗12球，當中只有1場保持清白之身，遇上來勢洶洶嘅水手，恐怕防線難以招架。

另一邊廂，水手上場大數廣島三箭3比0後，聯賽豪取6連勝狂轟18粒，當中近3場聯賽作客贏晒，前鋒里奧施亞拉、西村拓真等腳風非常順，里奧施亞拉更有6球進帳，包括作客贏心跳5比3之役，佢大演帽子戲法，弗到冇朋友，今仗有力反客為主，正所謂寧買當頭起，水手個勢咁旺梗係繼續追喇。

直播表

周日1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 鹿島鹿角

有線661、601台

周日5:00pm 日乙 德島漩渦 Vs FC橫濱

有線662、602台

周日6:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 橫濱水手

有線661、601台

周日6:00pm 韓職 浦項制鐵 Vs 水原藍翼

無綫85台

周日9:00pm 瑞典超 艾夫斯堡 Vs AIK蘇納

無綫myTV SUPER

周一凌晨零時 女子歐國盃 比利時女足 Vs 冰島女足

UEFA.tv

周一3:00am 女子歐國盃 法國女足 Vs 意大利女足

UEFA.tv

周一7:57am 智甲 卡拉雷聯 Vs 紐柏萊斯

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