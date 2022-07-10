大專籃球　港大大勝中大摘季　徐穎榆：球員已盡力

大專籃球賽周日（10日）於偉衡體育中心舉行季軍戰，其中港大71比46擊敗中大，奪得女子組季軍。至於男子組季軍戰城大因有球員確診棄賽，浸大不戰而勝。

女子組季軍賽方面，中大賽前有主將徐穎榆因為早前在甲組賽事中，遭到阿基里斯腱撕裂缺陣，但她仍然有到場邊支持隊友。不過中大第一節手感冰冷，儘管比賽初段成功令港大出現不少失誤，製造不少快攻機會，但大多失諸交臂。反觀港大有主將馬丹鳳及楊溢希，挺身而出分別攻入8及7分，協助港大於第1節領先19比10。

及至第2節，楊溢希延續其火熱手感，開局連得6分，半場入17分，令港大進一步拉開差距，一度以27比10領先。中大要到第2節中後段，憑張樂怡射入3分球，才能「止血」，但仍然難敵多點開花的港大，港大亦於上半場以39比21大幅領先。

下半場的戰局亦沒有太大變化，中大進攻繼續失靈，加上無法阻止馬丹鳳繼續於內線「發威」，令港大最終以71比46大勝中大奪得女子組季軍。

今場因傷缺陣的中大主力徐穎榆，在半場及暫停期間，亦有指揮隊友執行戰術。對於自己今場僅能在場邊目睹球隊大比數落敗，徐穎榆坦言十分「可惜」，但認為球隊能夠從中得到成長：「很可惜今季未能陪球隊走到最後，但球隊可以藉此受到考驗，萬一主力受傷的時候，大家如何帶領球隊前進，我覺得這個是球隊成長的時刻。」徐穎榆又指會對球隊表現給予「滿分」，因為一眾隊友已盡力比賽，表示「大家已經出埋我嗰份力」。