陣容鼎盛奪標熱門　法國女足勢響頭炮

女子歐國盃D組大戰，法國女足對意大利女足，「法女」陣容鼎盛，以「女足豪門」里昂球員為骨幹，人腳實力強大，今年踢咗7場比賽全勝，士氣非常高昂。至於意大利女足屬於陪跑分子，預料無力抵擋對手強攻，法國女足主勝值得追捧。（周一凌晨3時開賽）

法國女足過去3屆女子歐國盃都打入8強，2019年女子世界盃同樣入8強，水準非常穩定，陣中有多位球員來自里昂女足，包括隊長蕾娜特。里昂女足係上季女子法甲冠軍，最犀利係近7屆女子歐聯，6次奪得冠軍，「法女」有半隊里昂女足撐場，加上另一支勁旅巴黎聖日耳門女足，提供多位猛將，包括「女版麥巴比」卡杜杜，實力不用懷疑，今場首仗出擊，必定全力爭勝，打響頭炮。

「意女」僅屬陪跑分子

另一邊廂，意大利女足大部分球員來自祖雲達斯、國際米蘭、AC米蘭、羅馬，但由於意甲球會未有大力發展女足，佢哋實力只屬一般。「意女」過去5屆女子歐國盃有3屆分組賽出局，包括上屆3戰1勝2負排小組包尾，今仗遇到勁旅法國女足，恐怕難逃一敗。