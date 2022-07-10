大專籃球賽　理大女籃贏浸大實現4連霸

大專籃球賽女子決賽周日（10日）舉行，理工大學「點點開花」，5人得分上雙下，80比62力挫浸會大學，實現4連霸。

擁有7名甲組球員的理大前兩戰對港大和中大均未有打出應有水準，4強僅以2分險勝晉級，來到決賽，理大甫開戰已經進入狀態，吳欣潼率先外圍得手。浸大由何佩盈博得「and 1」，追至5比5，惟理大此役防守密不透風，浸大擅長的外線進攻未能奏效。理大的陳穎欣手感火燙，首節貢獻11分，協助球隊以25比18領先。

第2節理大繼續搶攻，後備上陣的陳煥榆、古芷程同樣狀態大勇，助球隊打出6比0攻勢。浸大此節陷入苦戰，防守更一度崩塌，理大「裡外開弓」由周敏剷籃得分，吳欣潼轟三分球，以45比30拋開浸大。

換邊後，浸大的張芷嵐命中三分球，追至落後10分，後備上陣的陳思榆跳投得分後，膝蓋受傷退下火線。上半場僅得2分的浸大主力劉常學其後博得「and 1」，加上文曉情的三分球，追成45比57。

決勝節，浸大外線「解鎖」，張芷嵐狂轟入三記3分，理大亦有古芷程和吳欣潼

「回禮」，繼續保持逾10分分差。最終理大的陳穎欣、陳煥榆、古芷程、劉芳盈及吳欣潼得分達雙位數，吳欣潼全場入4記三分球得16分，與浸大的張芷嵐並列全場最高得分。