甲組聯賽盃　陳港斌入兩粒！和富大埔反勝捧盃

由深水埗惡鬥和富大埔的甲組「聯賽盃」決賽大戰，周日（10日）在九龍灣公園運動場爆發。和富大埔憑後衞陳港斌梅開二度，以2比1反勝有梁星耀先開紀錄的深水埗，順利贏得冠軍。

深水埗今場有羅港威充當箭頭，梁星耀及黎格爾坐鎮中場，後防續有隊長嚴啟華擔正。而大埔今場仍有安基斯、安達缺陣，前線派出陳曉鋒、葉佳等負責攻堅，張志勇及陳港斌等則鎮守後防。

今場「地區打吡」吸引了多人入場，更有部分球迷選擇站在場邊打氣，氣氛相當熾熱，而和富大埔主席林奕權亦有現身為球隊打氣。深水埗開賽初段形勢佔優，6分鐘尼古拉斯接應隊友直線，推過門將後起腳，被對方守衞及時護空門。5分鐘後梁星耀中場推順後，射門僅僅中楣彈走。19分鐘深水埗終於打破缺口，梁星耀禁區頂勁射破網，替球隊領先1比0。

落後的和富大埔隨即反撲，25分鐘葉佳主射罰球，門將謝明熹撲出不遠，陳港斌補射同樣無功而還。4分鐘後「綠戰士」終於追平，葉佳左路開出角球，陳港斌尾柱抽射破網，追成1比1。上半場尾段深水埗前場搶得對方腳下球，尼古拉斯射門，被門將李瀚灝橫身撲出，半場兩隊踢成1比1平手。

易邊後追平的和富大埔再接再厲，60分鐘趙少維斬入禁區，陳廣斌尾柱插水式頂入，個人梅開二度下，為「綠戰士」反超前2比1。深水埗及後換入許家樂、麥富城等加強攻力，不過依然無法爭取入球，最終和富大埔維持以2比1險勝深水埗。

至於頭場高力北區對沙田的季軍戰，北區靠對方守衞的烏龍球先開紀錄，沙田之後一度靠帕斯卡（Toino Pascal)追平，但下半場羅俊仁為北區再入一球，最終北區以2比1險勝沙田，贏得甲組「聯賽盃」季軍。

後衞陳港斌今場個人梅開二度，成為和富大埔取勝的最大功臣之一，賽後他不禁激動落淚：「過去呢啲英雄角色都唔輪到我做，但今次就係我囉。今日真係好開心，估唔到自己入兩球。」他表示自己目前正擔任足球教練，暫時仍未決定會否隨球隊升班。