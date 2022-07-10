大專籃球　侯澤鋒絕殺　理大相隔兩屆重奪冠軍

大專籃球賽今日（10日）在偉衡體育中心決出冠軍。理工大學與中文大學鬥到最後一刻，儘管理大王牌葉耀邦5犯「畢業」，被對手一度反超前，但最後1.8秒侯澤鋒成功「絕殺」，以73：71勝出，在5連霸王朝後，浮沉3年再登大專王座。

理大有葉耀邦坐鎮，效力甲一班霸南華的他，中距離準繩，面對夾擊照鏟無誤，首節豪取11分，加上陳可鈐內外開弓，領先23：14。中大「老大哥」吳嘉軒第二節已累積3犯，被迫退下火線，得分重任落在師弟周富謙和蕭瑋耀身上，前者射入三分球，後者兩度博得「and 1」。不過，隨着葉耀邦利用身形優勢低位得手，侯澤鋒命中遠投，理大再次拉開雙位數差距。直到吳嘉軒回歸，中大才追成34：39。

換邊後，中大蘇冠維命中三分球，但每當比分縮窄，理大葉耀邦、陳可鈐和梁祖誠總會挺身而出。不過，理大亦有隱憂，三節已錄得21次犯規，把對手頻頻送上罰球線。中大見狀增加內線攻勢，區浩軒接連鏟籃得手，咬緊53：56。

進入決勝節，理大關洛賢和葉耀邦犯滿離場。區浩軒快攻追平63：63，再有張馳岳建功，首度反超前67：66，此後雙方梅花間竹得分，理大射手朱廣庭射入三分球，中大則有吳嘉軒命中中距離，在讀秒階段打成71：71平手。中大面對緊迫防守，由周富謙倉卒出手三分失手，反觀侯澤鋒在最後1.8秒成功上籃「絕殺」，理大終以73：71勝出，繼2018年後再奪大專冠軍。

理大有3人得分上雙，葉耀邦和陳可鈐各得18分，朱廣庭攻入12分，功臣侯澤鋒有9分進帳。中大方面，吳嘉軒取得全隊最高的17分，區浩軒獲得16分。