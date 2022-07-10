傑志陳晉一起程赴西班牙試腳　勢缺席亞冠16強

傑志球員陳晉一周日（10日）晚上正式從香港出發，到西班牙第三級別聯賽球隊皇家伊倫聯（Real Unión）試腳，「一仔」透露至少會留在當地一個月，很大機會缺席「亞冠盃」16強賽事，他指今次外流機會難得，需要感謝球隊的幫助。

能夠遠赴西班牙試腳，陳晉一透露由「亞冠盃」分組賽後，已經一直與對方保持聯絡，但事情最近突然進展得很快，令今次準備有點倉促，他坦言此刻感到既興奮又緊張：「始終去到一個陌生嘅地方、文化，但興奮嘅係爭取到外流機會，去挑戰下自己。」「一仔」續指自己比較年輕，加上在香港已隨傑志體驗過大大小小的比賽，包括亞洲賽，面對外援也不會害怕，有信心可以爭到一紙合約。

「一仔」在完成體檢後將會參與球隊季前集訓，試腳過程為期約一個月，由於傑志「亞冠盃」16強對巴吞聯一仗在8月19日舉行，意味着這名後防主力很大機會缺陣，「一仔」對此亦感到可惜：「始終今年亞冠自己3場正選踢足，算係一手一腳幫球隊殺入分組賽，都好想爭取到更好好成績；但我更加覺得今次外流機會唔係咁容易，都要各方面去做協調，多謝球隊畀呢次機會我去出面挑戰下。」