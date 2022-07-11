【有片】熱刺抵南韓　孫興民率3千球迷接機

英超勁旅熱刺周日(10)飛抵南韓集訓，王牌前鋒哈利卡尼連同李察利臣、比列錫等新兵都有出發，不過價值1億鎊嘅4位球星盧施素、尼當比利、利古朗同哈利雲克斯就被遺留倫敦，獲告知將被賣走。另一人氣王孫興民亦冇隨隊出發，事關作為「東道主」嘅佢早返南韓度假，今次更率3,000球迷去迎接熱刺大軍，逼爆機場。

熱刺今次南韓之旅會踢2場，先喺周三(13日)對韓職明星隊，3日後再鬥西甲勁旅西維爾，大軍周日下午抵達仁川國際機場，出境後第1個出現喺眼前嘅就係南韓前鋒孫興民，佢拎住張「歡迎來到首爾」嘅紙牌等候，見面後第1時間同領隊干地、主席利維以及哈利卡尼擁抱，現場亦有3,000球迷熱烈歡迎，場面熱鬧。

一眾球員返酒店安頓後，立即就換晒練習衫去高陽體育館訓練，比蘇馬、李察利臣、費沙科士打同比列錫4名新兵都有參加，干地表示：「我哋要開始一齊工作，改善我哋嘅足球理念，球隊已經有好好嘅基礎，依家要加速成長，今個星期我哋會1日2操同埋踢2場比賽，亦係提升球員狀態嘅好機會。」

熱刺夏天掃貨後，亦有球員將被放棄，盧施素、尼當比利、利古朗同哈利雲克斯4位球星喺出發前被告知唔使跟隊，留喺倫敦操練同等待轉會，法國中場尼當比利係熱刺史上最貴球員，4人總身價超過1億鎊，不過都被干地視為「冇用」球員。