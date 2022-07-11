祖高域袋200萬鎊排名下跌　期待美網有得打

塞爾納亞球星祖高域周日成功實現溫網四連冠，袋走200萬鎊的冠軍獎金，但世界排名將由第3位再下降至第7位，祖高域賽後再次重申拒絕接種疫苗，將會缺席8月底本年最後一個大滿貫的美國公開賽。

35歲的祖高域在男單決賽以4比6、6比3、6比4及7比6（7比3）反勝澳洲「壞孩子」基治奧斯，衞冕成功，並追平了美國名宿森柏斯的7冠成就，距離瑞士天王費達拿的8冠紀錄僅差一貫，同時個人大滿貫的總數提升至21個。不過，其世界排名將由第3位降至第7，因為溫網對俄羅斯及白羅斯球員禁賽，因為ATP及WTA均決定取消計算今年溫網的排名積分，換言之，祖高域的排名積分被扣走，預計其排名將會繼續下跌，因為他將不能參加下月29日展開的美網。

「我沒有接種疫苗，亦無這個計劃，除非美國給我錄咭或者有其他改變，我希望有好消息，因為我很喜歡去當地參賽，美網及賽前兩個賽事都是大型比賽，我都很想參加。」祖高域去年在美網不敵俄羅斯的麥維迪夫，正爭取在這項大滿貫第4次捧盃，然而美國目前的入境的規定相當令祖高域在今年難以如願；而年初他在澳洲都是因為未有打針，最終被「踢」出境，無緣衛冕澳網。

不過，祖高域透露接下來會休息一段時間，「無論能夠出戰美網，接下來幾周我都不會比賽，畢竟過去一段時間讓我很疲累，然後，我希望等待美國那邊的好消息。」奪冠當日正是他與愛妻Jelena結婚8周年紀念日，他更在現場騷恩愛:「親愛的，結婚紀念日快樂，這座冠軍獎盃是我給你的禮物。」看來祖高域的小休，將可與愛妻慶祝一下。