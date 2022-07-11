理大不靠夢之隊奪冠　侯澤鋒盼獲平等看待

五連霸，然後，是連續兩屆四強不入。「靠甲一」、「打球星波」⋯⋯這些說話侯澤鋒聽過，也「谷住條氣」，深深不忿過。直到昨日（10日）大專籃球決賽，他在最後1.8秒上籃絕殺，讓理工大學重返王座，總算爭回一口氣：「我們實至名歸。」

理大王牌葉耀邦在第四節犯滿畢業，中大急起直追，在區浩軒和張馳岳接連建功下，首次反超前。眼看勝利天秤急速傾斜，理大先有朱廣庭射入三分，再有侯澤鋒上籃絕殺，以73：71重奪失落兩屆的冠軍寶座。

「我們有決心，要14個人一齊贏一齊走。」侯澤鋒說。一日未贏，一日都會按照戰術打下去，哪怕剩下三數秒：「最後一擊部署很久，誰負責都會得分，只是剛好邦不在，才交給我。」他切切實實當了一回英雄，卻把自己說得很輕，背後，是對隊友、對教練、對理大的信任。

理大在2018年實現五連霸，套用侯澤鋒的話，陣容好比「dream team」，撇開主力梁兆華、蔡再懃不談，連後備都是甲一水平，「輕輕鬆鬆就贏到。」但隨著球星畢業，理大連續兩屆（2020球季因疫情腰斬）四強不入，被質疑，被看輕，還有看熱鬧的觀眾巴不得王朝沒落。「一直谷住條氣，想證明，卻被現實打了一巴，沒辦法，大家都是看結果的。」唯有自己知道過程多不容易。

畢竟如今理大，星味大不如前，「大部分是一線尾、二線頭的球員，練好這套人腳，是教練功力。」他提到轉任教練的梁兆華，原來在場邊聲嘶力竭，喊到破音的畫面都是日常。「他簡直是魔鬼教練，好高分貝。」他失笑。「某程度上，我們怕他多過怕失誤。但正因為這樣，才會進步、成長得這麼快。」才會贏下冠軍。

「那麼，冠軍證明了什麼？」

他沉默一會兒，沒有想像中的「志氣bite」，只為對等兩個字：「不用覺得理大很強，也不要想到很弱。」他們不再是「Dream Team」，不代表任人魚肉，隨便看輕：「大家一起比賽，當成對等的對手就好。」