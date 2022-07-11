國體會主場夠進取追大盤

周二(12日)早上將會上演巴甲獨腳戲，國際體育會主場迎戰阿美利加明尼路。國體會啱啱喺南球盃反勝晉級，中場艾迪尼遜安達迪更腳風奇順，主場出擊例搶攻，阿美利加明尼路狀態回穩冇有怕，隨時合演入球騷，中位數2.5球嘅入球大咪錯過。(周二早上7時開賽)

位居前列嘅國體會，近期因分心南球盃令聯賽戰績略見下滑，好彩佢哋喺上周中南球盃16強次回合，返主場大勝高路高路4比1，兩回合計反勝4比3進身8強，士氣大振。由於南球盃8強要8月頭先打，國體會依家可專注番聯賽，未計今輪，其實佢哋只落後榜首彭美拉斯4分，絕對有得追，中場艾迪尼遜安達迪變身奇兵，各項賽事近5仗入4粒，攻力有保證。

客軍重回正軌唔怕鬥攻

另一邊廂，阿美利加明尼路早前於自由盃分組賽包尾出局，聯賽又愈跌愈低，開始有護級壓力，幸好踏入7月之後，聯賽連盃賽連勝兩仗，重拾信心。翻查紀錄，國體會主場堅進取，近4次喺自己地頭出擊共入12粒，全開3球或以上，今仗必定火力全開，捧入球大更划算。

直播表

周二凌晨零時 女子歐國盃 奧地利女足 Vs 北愛爾蘭女足

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周二1:00am 瑞典超 希爾星堡 Vs 佐加頓斯

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周二3:00am 女子歐國盃 英格蘭女足 Vs 挪威女足

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周二7:00am 巴甲 國際體育會 Vs 阿美利加明尼路

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