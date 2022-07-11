香港隊　多名球員或缺陣　3位外流港將補選入隊

香港足球代表隊周一（11日）早上，在將軍澳賽馬會足球訓練中心（FTC）展開備戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）的首課操練。主教練莊恩安達臣在記者會上表示，由於今次不屬於正式國際賽期，因此選人方面受到限制；另外他又透露目前正積極與中超球隊商討，希望可以徵召陳俊樂、梁諾恆及勞烈斯三名外流港將入隊，值得一提足總剛亦將三人列入初選名單。

在安永佳、謝家強等14人缺陣下，首課操練只有19名球員出席，當中訓練過程約兩小時，內容以體能、小組鬥波為主，在炎熱天氣下一眾球員皆顯得相當吃力，主教練莊恩安達臣在稍作休息及更衣後，隨即出席記者會，回答有關出戰「東亞盃」的問題。

剛率領港隊在「亞洲盃」外圍賽取得佳績，這名挪威籍教練表示今次「東亞盃」希望能以「亞洲盃」外圍賽原陣出戰，但礙於今次不屬於正式國際賽期，選人方面需要先徵求球隊同意，因此受到了不少限制：「傑志要備戰『亞冠盃』16強，所以只會借出5至6名球員，包括保羅、杜馬思、安永佳等，甚至費蘭度呢名即將會加盟嘅新兵。」安帥續指球隊目前正受傷兵困擾，3名理文主將迪高、顏樂楓及余煒廉，預計亦未能隨隊出戰，另外黃洋、葉鴻輝亦因家庭理由未能入選。

中超第二階段聯賽或因「東亞盃」延期，意味着一眾效力中國球隊的外流港或有機會歸隊，安帥則指此刻仍在努力與當地球會商討，希望他們可以為港隊上陣：「唔知點解中超聯賽會突然暫停，令中國可以揀選最好嘅球員入隊；我知道陳俊樂、梁諾恆同勞烈斯都好希望代表港隊上陣，不過據悉梅州客家方面唔肯放人，好似係因為唔想港隊威脅到中國，如果係真嘅話，我會對中國足球好失望。」不過足總在記者會後，卻宣布將三人加入初選名單，相信他們仍然有望為港隊出戰「東亞盃」賽事。

港隊將於「東亞盃」接連硬撼勁旅日本、南韓及中國，「安帥」承認對方實力強勁，球隊最大目標是吸收比賽經驗：「每場對住實力強嘅球隊，對球員都屬於一個好好嘅學習機會，同組3隊世界排名都比我哋高好多，質素方面一定有好大分別。」他提醒球隊只要竭盡全力作賽，最終或能夠製造驚喜成功獲勝。