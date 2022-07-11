香港隊　平常心備戰　「孫銘」：關關難過關關過

為了備戰月中舉行的「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃），港隊周一（11日）於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC），展開首日操練。其中今季表現出色的孫銘謙指，球隊不會因為早前在「亞洲盃」外圍賽出線，而有額外壓力。

孫銘謙近月表現出色，先後在「亞洲盃」外圍賽及「亞協盃」取得入球，協助香港隊及東方龍獅出線。對於港隊在「亞洲盃」外圍賽的出色表現，會否令一眾代表隊成員對備戰「東亞盃」感到壓力，「孫銘」就表示球員會以平常心看待比賽：「作為一個球員，最好就以平常心面對比賽，咁基本上就可以『關關難過關關過』。」

香港隊上屆在「東亞盃」面對中日韓，三場全敗，共失9球兼1球不入，有份在上屆面對日本的賽事時上陣的「孫銘」坦言，中日韓的實力確實比香港強，所以球員們要對此做好準備：「佢哋節奏、用波比我哋好，身體質素比我們強，所以我哋要有心理準備，會比我哋更快更硬淨，所以我哋要喺比賽前計劃好應對方法。」

此外，主帥莊恩安達臣透露葉鴻輝及黃洋等具經驗的球員，鐵定缺席「東亞盃」，令人擔心港隊會缺乏領軍人物，不過「孫銘」認為球隊上下都清楚自己的定位，會互相幫助及提點，不擔心球隊會因幾位「老大哥」缺陣以致缺乏溝通。