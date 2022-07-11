世界「Cue神」10月會師紅館　Marco安儀應戰

世界「Cue神」10月會聚紅館！香港桌球總會周一（11日）在官方社交平台宣布，「香港世界桌球大師賽」今年將會回歸，並落實10月6至9日首次在紅磡香港體育館上演，大會已邀請包括「火箭」奧蘇里雲及中國「一哥」趙心童等世界多位名將來港獻技，看來球迷要準備「撲飛」了！

對於香港世界桌球大師賽回歸，球迷已相當雀躍，紛紛留言畀Like；香港對上一次舉辦已是5年前，當年的香港世界桌球大師賽於2017年7月於灣仔伊館舉辦一連三天的賽事，參賽球手粒粒皆星，包括奧蘇里雲、希堅斯、卓林普、沙比、羅拔臣、梅菲及鶴健士與香港的傅家俊爭逐，而「四眼Cue后」吳安儀則與「桌球皇帝」亨特利及「白旋風」韋德合演一場別開生面的表演賽；最終澳洲的羅拔臣擊敗奧蘇里雲捧走冠軍。

事隔五年，今年的戲碼仍未最後落實，香港桌球總會主席羅永聰（Vincent）透露已向世界桌球總會邀請多位頂級球星參賽，當中包括世界排名前6位的奧蘇里雲、卓林普、沙比、羅拔臣、希堅斯及趙心童：「我們都希望邀請到香港球迷最喜愛的球星來港，目前還有一些細節正在商討，8月將會再作公布。」賽事將邀請8位球手爭逐，當中包括香港兩位桌球名將傅家俊及吳安儀。

值得一提的是今次歷史性在紅館舉辦桌球賽，有望打破紀錄，Vincent稱:「根據康文署目前的規定，場館可開放85％，即逾8千人左右，而一般的國際桌球賽事最多可容3千多人。我們希望屆時可以有更多球迷入場支持。」

由於近年受疫情影響，國際賽事才剛剛重開，Vincent亦期望今次可以帶給港人歡樂、享受比賽之餘，也想藉着這個賽事讓桌球更加普及化，「香港人一直都熱愛桌球運動，我們的球員在國際上亦取得不少佳績；受到疫情的折磨超過兩年，希望這次大師賽帶給大家歡樂的同時，也可讓更多人注意到桌球項目。」

世界桌球巡迴賽（WST）亦在官網公布這項10月的香港體壇盛事，主席Steve Dawson坦言對於香港大師賽五年後回歸感到興奮：「很多頂級球手形容2017年香港大師賽的氣氛，是世界上其中一個極具氣氛的賽事，令他感受到當地球迷的熱情。」