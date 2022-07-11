初嚐連霸壓力　理大陳煥榆拒絕留下遺憾

理工大學女子籃球隊周日（10日）80比62擊敗浸會大學，實現4連霸。面對上屆決賽對手，這次理大不再「失準」，打出星級球隊身價強勢衞冕。「連霸」對於陳煥榆是新鮮的感覺，隨之而來的壓力亦是來到大專才初次感受到，賽後她如釋重負：「賽前有各種擔心，但原來當我們很有決心去做的時候，我們是可以做得到的。」

今場理大有5名球員得分達雙位數，當中包括11分的陳煥榆。這名理大內線主力之一上周因為所屬球會七喜有人確診需隔離，錯過對中大的4強大戰，最終理大以2分險勝。「上場都幾嬲。第3、4節我們被對手反撲那段打得好混亂，特別是進攻和防守籃板都欠奉時，自己卻只能在宿舍看直播，好嬲自己幫不到球隊，又不能到現場提場。」決賽她將種種失望和憤怒轉化成動力，抓下一個又一個籃板，把握機會果斷出手，整體發揮穩定。

其實決賽的感覺，陳煥榆絕不陌生，中學時期她與英華女學校連續4年與漢華中學爭冠，卻遭遇4連敗。2018年英華再於港島區決賽遭漢華「絕殺」，當時作為主力的陳煥榆表現不如理想，哭了大半天後，她在instagram寫了一句：「輸掉比賽並不可怕，輸掉鬥志才是。」這份鬥志，來到大專賽仍然適用。畢業後她來到冠軍球隊理大，今屆球隊坐擁7個甲組球員，豪華陣容令外界幾乎認定冠軍已經「志在必得」，但她認為，無論球員能力有多高，決心才是影響勝負的關鍵。

「上場對中大，我們在稍為緊逼情況下，竟被對手追那麼多分，幾乎覺得4連霸沒機會了。畢竟我們有7個甲組，雖然不是說人腳完美，但臨場發揮應該要比其他隊更加穩定，所以今場對擅打緊逼防守的浸大更加擔心，又怕她們會灑『三分雨』……但一落到場所有擔心就一掃而空，原來當我們很有決心去做的時候，我們是可以做到的。」

港隊成員古芷程下年畢業離隊，將由蔣思琪接棒主控一職，陳煥榆鼓勵隊友不要懷疑自己：「她可能第一年打大專未適應，有不足的地方， 但不要否定她拆解對手聯防的能力，她絕對是有能力的key。」她認為來年爭冠面對更大挑戰，不過她深信只要齊心就能再次闖過難關：「外界對我們期望好高，他們會覺得：『你有七隻甲組點砌都會贏啦。』但是我們有苦自己知，不時感到困惑，到底什麼時候相信自己，什麼時候相信隊友？相信這是我們來年仍要學習的一大課題。」