曼聯難簽人 坦哈格重點栽培2位19歲小將

曼聯今夏增兵進度緩慢，特別係多位中場離隊之後，仍然簽唔到頭號目標法蘭基迪莊，令中場人腳出現緊張情況。英國傳媒指紅魔鬼新帥坦哈格非常欣賞2位19歲中場小將伊巴爾、查理沙維治，要趁季前熱身賽盡量畀機會佢哋上陣，準備新球季提拔呢2位新星做一隊常規球員。

曼聯上月底開操後，坦哈格搵咗多位小將加入操練，佢對伊巴爾、查理沙維治留下深刻印象，認為2人有能力喺一隊立足，所以帶埋佢哋出征亞洲之旅。

伊巴爾已於上年12月歐聯最後1場分組賽主場對年青人，首次為紅魔鬼一隊上陣，早前獲得續約至2025年，明顯睇好佢將來可以成為主力。

至於查理沙維治係名將之後，爸爸係前威爾斯中場「殺人王」沙維治，佢同伊巴爾一樣都喺同一場歐聯後備上陣。查理仔雖然有位踢法粗野嘅爸爸，但佢卻以腳法細膩見稱，更加適合坦哈格要求。

「老沙維治」曾經講過，查理仔因為有位「嚴父」，所以比其他球員付出更多努力，推動自己走向成功，難怪獲得坦哈格垂青。周二(12日)晚熱身賽曼聯對利物浦，大家記得留意呢2位19歲新星表現。