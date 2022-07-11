英女足單調　挪威受讓抵玩

女子歐國盃A組次輪，英格蘭女足對挪威女足。兩軍首戰都旗開得勝，英格蘭女足雖有主場之利，但上場所見戰術單調，個人能力亦一般；挪威女足有首屆女子金球獎得主希格貝芝復出領軍，實力大增，加上近6場全勝，實力同氣勢都唔輸對手，受讓當然捧讓球客勝。(周二凌晨3時開賽)

希格貝芝領軍有料到

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英格蘭女足首戰鬥奧地利女足佔盡優勢，控球率達56 %，創造15次射門，憑美迪上半場16分鐘一箭定江山，以1比0贏波，不過「三獅女足」空有控球，側擊同個人闖關能力麻麻，進攻戰術略嫌單調。

挪威女足首輪大炒北愛爾蘭4比1，上半場已經射入3球，復出領軍嘅希格貝芝雖然冇波入，但亦貢獻咗一個助攻，預料今場會為對手後防帶來極大衝擊。

論近況兩軍差唔多，英格蘭女足7連勝，挪威女足亦連贏6場，不過挪威女足整體實力及身高比奧地利強，「英女」有地利都未必有着數，挪威女足讓球客勝可取，進取嘅朋友不妨小注客Ｗ。