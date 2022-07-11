【官宣】普巴重投祖雲達斯　波衫即時上架

祖雲達斯官方周一(11日)宣布，法國中場保羅普巴以自由身回巢，其10球衣亦於官網即時上架發售，主場落場版售價150歐元，據報普巴與祖記簽約4年，年薪800萬歐元加浮動獎金，經理人佣金250萬歐元。

祖記在官網發文表示：「我們宣布，保羅普巴與會方簽約至2026年6月30日，身披10號球衣。當你經過一次美妙旅程說再見時，心中總希望遲早會再見，我們和2016年分開，此前有過4年合作。保羅回到都靈，他離開時仍然年輕，回來時已經是個男人和冠軍，但有一點沒改變，渴望寫下新的一頁，我們再高興不過，普巴又和我們一起。」

祖記2012年首次由曼聯簽入普巴，同樣是自由身，為球隊效力4年，上陣177次，入34球40助攻，贏得4次意甲冠軍，2016年以1億歐元被曼聯回購，今夏約滿後再度以自由身回巢祖記。

轉會專家羅曼奴透露，普巴在祖記年薪為800萬歐元，換算周薪大約為13萬鎊，比佢喺曼聯時嘅29萬鎊少一半以上。