迪莊拒絕曼聯10大理由　真係駁唔到

自坦哈格上任，曼聯一直將法蘭基迪莊列作今夏頭號收購目標，但進展緩慢，主要原因係迪莊不願離開巴塞隆拿，日前迪莊結束休假返回魯營，透過經理人強調絕不離隊，西班牙傳媒《每日體育報》列出拒絕曼聯10大理由，有理有據，真係駁唔到。

1. 法蘭基迪莊早已在巴塞隆拿置業，準備長期定居，喺巴塞長踢。

2. 佢未婚妻好鍾意巴塞隆拿呢座城市，朋友圈都喺晒巴塞，希望同迪莊喺巴塞雙宿雙棲。

3. 效力巴塞係迪莊兒時夢想，依家願望成真，唔想離隊。

4. 曼聯未能取得歐聯席位，迪莊認為最佳球隊都應該有份參加歐聯，更希望透過歐聯令自己成為世界最佳之一。

5. 曼聯錦標荒長達5年，雖然近年願意增兵，但效果不佳。

6. 迪莊唔鍾意曼徹斯特天氣，英國天氣亦不如西班牙咁舒服。

7. 迪莊相信沙維，有信心彼此關係愈來愈好，自己亦會有進步。

8. 巴塞尚欠迪莊2000萬歐元人工及獎金，如果離隊，巴塞只願支付350萬歐元，曼聯又唔肯孭數。

9. 迪莊唔鍾意畀人當貨物推嚟推去，冇人直接同佢講轉會嘅事。

10. 尹戈爾警告添巴唔好去曼聯，否則冇得踢世界盃，震懾住其他荷蘭兵，包括迪莊