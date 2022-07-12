朗尼教華盛頓聯隊　麥露蓮反對　婚姻陷危機

英格蘭傳奇前鋒朗尼回歸美職！上月離開打比郡嘅朗尼，據報已同美職球會華盛頓聯隊達成協議，將以100萬美元年薪接掌教鞭，相隨2年後重臨美職。朗尼周一(11日)已飛抵美國簽約，不過老婆麥露蓮就極力反對，表明佢同4個仔都會繼續留喺英國，婚姻或再出現危機。

朗尼2年前開始執教英冠球隊打比郡，雖然上季最終降班收場，但朗尼帶領呢支財困球隊嘅表現就獲一致好評，有英冠甚至英超球隊都打佢主意，但佢就決定重返2018年至20年間曾效力嘅華盛頓聯隊做教練，呢間美職球會自4月開始已經冇教練，雙方一拍即合，朗尼亦喺美國機場現身準備簽約，但要等到簽證發出先可以官宣。

朗尼重返美國嘅決定令人意外，同時令佢嘅婚姻再受考驗，麥露蓮今年初受訪曾表示，2018年朗尼加盟華盛頓聯隊後，佢喺美國「每晚都喊」，據報朗尼之後重返英國都係麥露蓮要求。事實上，朗尼之前喺美國2年多次出事，包括18年12月醉酒後機場搗亂被捕，19年2月被影到同女侍應夜蒲後帶上車離開，又曾被發現到訪以性感女郎做招徠嘅餐廳。

英國《太陽報》引述消息人士稱：「朗尼同麥露蓮傾過要接呢份工，麥露蓮一口就反對，講明佢同4個仔都唔會飛去美國，但麥露蓮亦唔想阻住朗尼事業發展，所以同意唔勉強朗尼推Job，佢同4個仔呢段期間會由媽媽照顧。教練嘅工作好困身，朗尼冇咩機會飛返英國見家人。」華盛頓聯頓目前排美職東岸尾2，入季後賽機會唔大。