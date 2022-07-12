【有片】干地慘烈特訓　老孫累癱卡尼操到嘔

英超勁旅熱刺抵達南韓進行季前訓練，大軍喺首爾絕對唔係觀光遊覽，領隊干地立即展開佢嘅「地獄式」特訓，周一(11日)招待6,000球迷入場嘅公開操練場面慘烈，一班球員練到抽晒筋，體力強如孫興民都趴喺草地起唔到身，王牌前鋒哈利卡尼更加「操到嘔」，相當誇張。

雖然季前熱身只係啱啱展開，熱刺球員飛到首爾都唔夠2日，但干地嘅魔鬼特訓即刻展開，喺綽號「海軍陸戰隊」嘅體能教練雲杜尼帶領下，球員進行咗90分鐘超高強度訓練，由於南韓依家非常濕熱，氣溫高達30度，所有球員都練得非常辛苦，瑞典翼鋒古路斯夫斯基只係練咗30分鐘就出事，疑似小腿不適要提早結束練習。

其餘球員「頂硬上」完成練習後，雲杜尼再次要求全體球員繞場再跑42個圈，跑完之後幾乎所有球員都瞓晒喺地，以體力強勁見稱兼早適應南韓天氣嘅孫興民，一樣面容扭曲咁瞓地休息，要隊友扶住先企得番起身，而哈利卡尼據報更因運動量過大，練完後喺場邊嘔吐。熱刺今次南韓之旅會踢2場，先喺周三(13日)對韓職明星隊，3日後再鬥西甲勁旅西維爾。