一個時代結束！費達拿排名「歸零」暗示掛拍

一個時代的終結！ATP周一正式公布網壇最新男單世界排名，擁有20個大滿貫的瑞士天王費達拿，隨着今屆溫網結束後，之前僅有的600個排名積分都被扣除，積分清零，前世界「一哥」消失在排名榜上；費天王接受一個訪問時亦透露掛拍的訊號，意味着其輝煌的網球生涯即將劃上句號。

因傷遠離賽場超過一年的費達拿，在ATP的世界排名榜位列至2022年7月10日，而周一的最新排名上，他於2019年溫網獲得亞軍的600積分都被扣除，其名字在排名榜上連續出現了9057日之後，在排名系統上消失。

下月8日將踏入41歲的費達拿，自1997年9月22日以16歲之齡首次在日ATP排名榜上出現，位列803位，兩年後即99年9月衝上95位，生涯首次闖入TOP100；這位瑞士名將潛力無限，2002年5月首次闖入世界TOP10，當時未滿21歲的他成為最年輕的排名前10的球手。

至2004年、當年22歲的費達拿首次登頂，並且在「一哥」位置連續237周，創造了ATP紀錄，直至2008年8月被拿度取代。不過，費達拿一直都處於世界前列位置，2018年亦曾再次坐上「一哥」位置，當時36歲又10個月的費天王於男單世界第一的累計總周數為310周，目前來看僅次於祖高域。

經過了25年，費達拿因傷患被迫「落榜」，他接受荷蘭傳媒訪問時暗示將會掛拍，「我是一個追求勝利的人，但是，如果你不再有競爭力，那最好就是停下來。我不是完全需要網球，因為我會為一些小事而高興，好似兒子做到一些事情，我的女兒帶着好成績回家等等。」

一值都重視家庭的費達拿，經過了傷患及近年的疫情更愛做爸爸的角色，「網球的行程有時確實很多，尤其是為孩子的安排，現在能停下來非常好，雖然他們都想念旅行，但我可以坦白講，我在家裡真是很開心；有時我們懷念環遊世界，當然我也懷念網球，但同時我覺得以正常的方式過家庭生活也唔錯。」

費達拿於2020年澳網闖入4強，其後宣布要進行膝蓋手術，2021年差不多停了整個賽季，當中僅出戰了五個比賽，而去年溫布頓錦標賽8強出局之後，再因為膝蓋傷患問題進行手術，其後養傷至今仍未再有在比賽場上亮相，最近一次露面就是剛溫網主場百周年紀念日；而他曾表示今年的利華盃及家鄉的巴塞爾網賽可能參加，並期望2023年再一次參加溫網。

此外，「細威」S威廉絲在WTA的世界排名亦同樣跌出排名榜，與費達拿同齡的「細威」自97年10月首次登上世界排名榜，2017年澳網贏得個人第23個大滿貫冠軍後離開賽場產女，其後回歸戰場並曾四次闖入大滿貫決賽，可惜始終與冠軍擦身而過，而今年溫網前復出，並以外卡參賽惟首圈出局，當時其世界排名已跌至1204位。