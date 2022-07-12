亞冠盃　傑志簽3位新兵　將拍跳韓職勁旅

備戰8月「亞冠盃」東亞區淘汰賽的港超聯球隊傑志，本月初正式復操，周二（12日）球隊進行公開操練，並宣布多名新兵加盟，包括艾華度、米基爾以及佐敦布朗。此外，傑志亦公布南韓集訓之旅的熱身賽賽程，「藍鳥」將與包括FC首爾及仁川聯等韓職勁旅拍跳，總監兼主教練朱志光透露兩位巴西新兵都會隨隊，並交代備戰情況。

新一季傑志繼續由足球總監朱志光擔任主教練，而球隊陣容方面，傑志則公布引入米基爾、艾華度及佐敦布朗，頂替早前離隊謝家強和朴俊炯等球員。「朱Sir」大讚米基爾活動範圍大，能夠加強傑志中場實力：「傑志呢套打法係適合佢，配合巴爾拿或基爾頓。」對於艾華度，「朱Sir」就認為此子非常熟悉本地足球：「佢有身高，喺呢度踢咗咁多年，踢法上係適應香港。」至於佐敦布朗方面，「朱Sir」就希望此子能與丹恩奴域形成默契：「過往唔係太多人留意呢位球員，但我睇過佢表現，佢係一個出波幾急勁嘅球員，我希望佢嚟到可以配合到丹恩奴域。」

「朱Sir」表示不排除新賽季陣容仍有變動，但直言組軍工作已大致完成。值得一提，早前與東方龍獅解約的前傑志兵費蘭度，是日亦出現在傑志中心進行訓練，「朱Sir」透露此子現階段僅屬跟操性質。

傑志將於8月19日，在日本埼玉舉行的「亞冠盃」16強面對巴吞聯，惟分組賽主力之一的陳晉一，早前離隊赴西班牙展開外流之旅，對於左閘位置的人選，「朱Sir」就對丹尼投下信心一票，認為這位老將有能力勝任：「丹尼有一定作用，佢有好多經驗。」此外西班牙中場巴爾拿亦需於16強戰停賽，「朱Sir」就透露會考慮將羅拔圖移入中場。至於安永佳、鄭展龍、趙聡悟、保羅、杜馬思和曾以行等幾位入選港隊初選名單的球員，若順利入選決選名單出戰「東亞盃」，將會先隨港隊作賽，然後直接到韓國與球隊會合。

為備戰今次「亞冠盃」淘汰賽，將於7月底赴南韓進行集訓的傑志，已落實會於當地進行5場熱身賽，對手包括楊州FC、首爾依戀FC、高陽KH、FC首爾及仁川聯，其中FC首爾和仁川聯皆屬南韓頂級聯賽球隊。對於南韓熱身賽的安排，「朱Sir」表示：「開頭定咗6場，我都驚密得滯，最後定咗5場，對手都係以往帶隊去集訓對過嘅球隊。」「朱Sir」認為比起「亞冠盃」分組賽前赴泰國集訓，今次前往南韓備戰時間更充裕，並將透過一系列熱身賽考察球員狀態，再決定「亞冠盃」淘汰賽大軍名單。