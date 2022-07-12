亞冠盃　傑志兩新兵現身　艾華度冀回報球隊信任

港超聯球隊傑志在「亞冠盃」前夕簽入艾華度、米基爾及佐敦布朗3位新兵，其中前兩者於周二（12日）球隊開操日率先現身，兩人都大讚新東家實力強大，近年受傷患困擾的艾華度，更揚言自己已經準備好為傑志上陣，回應「藍鳥」對自己的信任。

傑志早前宣布其後防線有謝家強及朴俊炯等球員離隊，為了填補實力，傑志便於今夏簽入有港超經驗，曾經於2018/19賽季協助和富大埔奪得聯賽冠軍的艾華度。這位將於今年11月滿34歲的中路守將，有信心可以為球隊出戰亞冠盃：「教練需要有球員畀佢選擇，但我已經準備好，我每日都有練習，完全準備好喺最高級別賽事中幫助球隊。」近年飽受傷患困擾的艾華度又透露，自己已經完全康復，可以為傑志付出所有：「傑志令我有機會喺1年後繼續踢波，呢家就輪到我回報佢哋。」

談到對新球隊及隊友的感覺，艾華度口中只有讚美：「傑志係一支高質素嘅球隊，艾里奧同杜馬思都係出色嘅後衞，當我第一日嚟到，我就覺得可以長時間為呢支球隊效力，因為我好滿意球隊嘅訓練安排同健身設備。」

至於上季效力東方龍獅的巴西中場球員米基爾，就很喜歡一眾新隊友，又提到球隊有很多巴西球員，有信心可以在「藍鳥」發揮出更高水準：「我同好多朋友傾過，我鍾意傑志嘅比賽，亦多次同傑志對賽，覺得自己表現唔錯，轉會喺足球世界只係好平常嘅事，我會做好準備。」他表示本周二才首次與球隊操練，現時會循序漸進，希望在訓練及比賽有更好表現。