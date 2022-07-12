港超聯　理文簽入巴西籍前鋒艾華頓

港超聯球隊理文周二（12日）宣布簽入前鋒艾華頓，新季他將穿起8號球衣。這名巴西籍前鋒對加盟「黃黑軍團」表示興奮，而主教練陳曉明則認為艾華頓可以加強球隊入球能力。

現年31歲的艾華頓，在2015年來港加盟黃大仙，其後曾效力標準灝天、陽光元朗及東方龍獅。在效力東方龍獅4年間，協助球隊贏得「高級組銀牌」冠軍、「足總盃」冠軍和「菁英盃」冠軍，而艾華頓個人更曾當選香港足球明星選舉的「球員之星」及「最受球迷歡迎球星」，亦曾在「足總盃」及「高級組銀牌」獲選為「最有價值球員」。另外艾華頓來港即將屆滿7年，將會在今年9月申請入籍。

今次能夠加盟理文，艾華頓表示興奮：「我對新球季充滿期待，並已經準備好同球隊共同奮鬥，一齊邁向一個新嘅里程碑。」至於理文主教練陳曉明則認為：「艾華頓突破能力好強，我哋以往喺比賽遇到佢個陣都『吃盡苦頭』；理文一向着重快速轉換踢法，相信佢絕對可以融入球隊，並加強前線入球能力。」

球員資料

姓名： 艾華頓（Everton Camargo）

出生： 1991年5月25日

位置： 前鋒

球衣號碼：8