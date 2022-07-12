東方龍獅原陣出擊　卜聿揚：可惜冇得同惠龍兒對位

本地甲一賽事將於7月19日復賽，職業球隊東方龍獅周二（12日）舉行公開操練，教練柏利施域透露備戰情況理想。停擺期間，不少球隊如南華陣容均有變動，柏利施域指東方將沿用停賽前陣容，期望以默契取勝，力爭聯賽冠軍。

甲一賽季一月因第5波疫情再度停擺，半年後終於在下周二（19日）復賽。東方龍獅自4月康文署體育館重開後已復操，教練柏利施域預期復賽首戰對康仁福健將會是場硬仗：「對福建好難打，上次（銀牌賽）我們戰至加時後險勝，對手經驗豐富，而我們則有較多年青球員，所以球迷支持好重要。」對於勁敵南華有多名球員離隊，柏利施域認為東方或因而有優勢：「如果每季都改變陣容，4、5、6個球員變動，那就像買六合彩，好運的話，有機會能打造完美陣容，但籃球比較複雜，是講求默契的運動。我們沒有新人加盟，因為原有陣容已經有很多選擇。」

隊長陳兆榮透露，球隊現時體能狀態已回復8成，近期與甲二球隊友賽，望透過與外援比賽，重拾比賽節奏。東方龍獅有多達8人入選香港隊訓練名單，備戰亞洲盃外圍賽，惟賽期或與甲一聯賽季後賽相撞，「兆榮」表示，「到時看賽程決定，我們都想代表香港出賽，看看有什麼辦法。」「兆榮」4月趁賽季未開，遠赴澳洲與女友「拉埋天窗」，一向嚴肅的他訪問時笑得甜蜜，答謝各界祝福：「暫時重心仍然放在籃球事業，現時和老婆分隔兩地，各自各專注自己的事業。」

這天中鋒卜聿揚開操前向控衞吳松峻請教運球技巧，他笑言：「『渣』咪練多點。因為知道自己能力不足，平時訓練後都會額外練拍波、射波等基本功。」對於南華中鋒惠龍兒離隊加盟灣區翼龍，卜聿揚直言感到失落：「首先祝福他未來發展更好，但老實說我有點失落。因為每次對南華我都期待和他對位，有更多對抗，現在他不在香港打聯賽，少一個競爭對手我反而不開心。」

有份入選港隊的「阿卜」表示，透過與其他本地高水平球員對練，有助認識不同球員的打法，累積經驗。身高達2米08的「阿卜」目前是甲一現役最高球員，生涯首季聯賽尚未打完，他表示目標如季前一樣：「幫球隊贏球，希望自己表現好，可以展現訓練成果。」