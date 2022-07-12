季前熱身賽爭攞彩　曼聯鬥利物浦絕不留手

英超列強又飛到亞洲掘金，踢季前熱身賽，焦點必定係英超「雙紅會」，曼聯同利物浦喺泰國曼谷交鋒，「紅魔鬼」曼聯新帥坦哈格領軍第1擊，必然希望打響頭炮，應會主動搶攻。至於「紅軍」利物浦攻力強勁，加上對手係宿敵曼聯，絕對唔會留情，今仗肯定多波入。（myTV SUPER周二晚9時直播）

曼聯上季中途解僱主帥蘇斯克查，由蘭歷克接手領軍，成績更加差劣，會方聘請坦哈格執教，令人有所憧憬，畢竟呢位荷蘭名帥之前率領阿積士3次捧荷甲冠軍，並曾打入2019年歐聯4強，教波功力備受肯定。加上佢崇尚進攻足球，相信成為曼聯新領隊後，會延續主攻踢法。

C朗缺陣射手爭上位

紅魔鬼射手C朗缺陣之下，拉舒福特、查頓辛祖、安東尼馬迪爾等進攻球員應會把握機會，盡力數胡，博取坦哈格歡心，爭取來季正選位置，隨時踢得更開放。

至於利物浦喺高普帶領下，一向採取悅目進攻戰術，上季38場英超轟入94球。雖然主力前鋒沙迪奧文尼離隊，但簽入賓菲加射手達雲紐尼斯，加上穆罕默德沙拿已續約，可穩定軍心，鋒線實力有增無減，要攻入曼聯防線，並唔困難。

由於「雙紅」係傳統死敵，即使喺熱身賽交鋒，爭勝鬥心都十足，其中近兩次季前熱身賽對賽都冇例外，相信今晚一戰，球迷可以擔定櫈仔等睇入球騷嘞！