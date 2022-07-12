【有片】祖高域帶獎盃回鄉　逾10萬球迷狂歡

剛在溫網奪得個人第21貫的塞爾維亞球星祖高域，周一晚帶着冠軍獎盃返到家鄉，逾10萬粉絲走到貝爾格萊德城市會堂前，迎接這位國家英雄，祖高域再重申會稍作休息，再計劃往後比賽安排。

35歲的祖高域周日擊敗澳洲的基治奧斯，奪得個人第7個溫網冠軍，兼實現4連冠的美夢；祖高域周一(11日)特別帶一對仔女及太太再踏上中央場與家人重溫喜悅，更變身做慈父，讓囡囡騎在背上在中央場上狂奔，他在社交平台分享片段：「早上和我家人渡過了珍貴時光，看到他們在這個傳奇球場上奔跑，是多麽令人高興，能夠與他們分享我的旅程是非常榮幸！」

隨着他凱旋回到家鄉貝爾格萊德，除了為他安排慶祝會之外，超過10萬人走到城市會堂狂呼，揮動塞爾維亞國旗，又放煙火慶祝，當祖高域走出會堂露台時，球迷更加興奮。

祖高域計劃會休息幾個星期，當然期待能夠出席美網，「暫時我都不會參加任何比賽，我想休息幾個星期，因為過去幾個月實在太疲累。有很多網球（比賽）都為我帶來歡樂，我期望等到美國給我的好消息，我很愛在那裡比賽，但如果不能發生，那再安排其他計劃。」由於祖高域沒有接種新冠疫苗，按照目前美國的入境防疫規例，未有接種疫苗人士基本上不能進入境當地內，因此祖高域應不能參加8月底的美網及賽前兩站在美的熱身賽。