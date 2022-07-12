傷患來襲得與失　徐穎榆以奇利湯臣鼓勵自己

先遭受右腳阿基里斯腱撕裂，再眼巴巴目睹球隊於大專籃球季軍賽大敗而回，也許作為1名球員，很難再遇上更差的情況。但中文大學女子籃球隊隊長徐穎榆拒絕被傷患擊倒，有信心自己可以回復狀態，表示：「我深信只要做好物理治療，做好應做的事，自然會回饋最好的安排給我。」

徐穎榆於7月上旬為偉邦出女子甲組籃球聯賽時，不幸遭受右腳阿基里斯腱撕裂，並預計要9至10個月才可以到球場比賽，她坦言受傷會感到失落，但認為自己已經比較幸運，在「不好的狀況裏，有最好的安排」，受傷後便已盡快接受手術：「醫生亦鼓勵我，以做到下一個奇利湯臣做目標，有很多NBA及WNBA的球星，或受到其他嚴重傷患的人，傷癒後都能打出成績。我深信只要做好物理治療，做好應做的事，自然會回饋最好的安排給我。」儘管阿基里斯腱撕裂為一個足以影響球員生涯的傷患，但徐穎榆仍對能夠回復狀態感到樂觀，並直言：「如果你現在都覺得自己不行，那麼復原的道路便會很漫長。」

徐穎榆右腳的石膏寫上「見字減速」，一問之下才得知這個是來自隊友的「提醒」，她笑着解釋：「因為我平時做事及走路都很快，她擔心我受傷時都會走得很快，所以叫我走慢一點。」她更笑道是經隊友提醒，才意識到自己做很多事都比其他人快：「可能整隊人平常一齊行，我永遠都是行得最前最快的人，要等她們。」

不過球場內的徐穎榆卻明白要「放慢步伐」，給予別人耐性，談到擔任球隊隊長後自己的變化，她指：「以前我會不能理解，她們會對一些在我眼中只是基本常識的東西感到不明白，現在我會給予她們更多時間理解，因為當我有不明白的地方時，都希望別人給予多一些時間讓我思考。」

文：鄧文滔