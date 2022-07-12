女足霸主Vs新興勢力　德國西班牙搶攻大火併

女子歐國盃B組分組賽，兩支奪標熱門碰頭，德國女足遇上西班牙女足。德國女足首戰大勝丹麥，中前場有多支大炮，攻力有保證，西班牙女足同樣擁有極多得分點，首仗輕取芬蘭，今場肯定同「日耳曼女足」鬥攻，2.5球入球大千祈咪錯過。（周三凌晨3時開賽）

德國女足首戰面對曾喺上屆淘汰佢哋出局嘅丹麥女足，最終輕鬆以4比0贏波成功復仇，以老帶新嘅陣容，演出活力及經驗俱佳，由「老大姐」戴比莉絲等壓陣嘅中場，配合上季效力拜仁慕尼黑嘅德甲女子聯賽神射手李雅舒奧娜，「日耳曼女兵」多點開花重拾霸氣。

「日耳曼女兵」火力強勁

連同呢場在內，德國女足喺女子歐國盃歷來19場分組賽贏14場，勝率甚高，難怪係8屆盟主，今屆捲土重來，對住爭標主要對手之一西班牙女足，肯定繼續搶攻。

西班牙女足近年極速冒起，主因係國內球隊巴塞隆拿女足青訓進入收成期，現時「狂牛女足」陣中有多名奪得2020/21女子歐聯冠軍及2021/22女子歐聯亞軍的巴塞成員在陣，上仗大勝芬蘭女足4比1，其中3個入球就係由巴塞女足球員柏利迪絲、龐瑪迪及露茜雅加西亞取得。西班牙女足踢法進取，崇尚進攻，今場有力同德國女足鬥攻。翻查數據，德國女足近5場全開3球或以上，今場入球大認真好路。