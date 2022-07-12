【有片】7旋斬2.0！羅密歐破網老竇畀Like

碧咸3個仔之中，暫時只有2仔羅密歐繼承佢嘅足球衣缽，碧咸嘅成名絕技7旋斬更重現江湖！效力國際邁亞密B隊嘅羅密歐，日前對奧蘭多城B隊一仗，施展7旋斬2.0罰球勁射破網，影片喺網上瘋傳，老竇碧咸都畀Like。

呢場波國際邁亞密B隊贏3比1，不過賽果唔係重點，最重要係羅密歐罰球入波，呢個罰球離門25碼，羅密歐助跑衝前，用右腳拉出漂亮弧綫，彎過人牆曲墜死角入網，仲係羅密歐今季首個入球，更加難得。

羅密歐嘅入波，碧咸職業生涯入過好多，依家由囝囝繼承，做老竇嘅當然開心，佢興奮留言話：「呢個係令人自豪嘅時刻！我個仔攻入首個入球，精彩嘅罰球，老友，希望入波陸續有來。」

羅密歐現年19歲，同老竇一樣司職右中場，現時轉會身價5萬歐元，唔少球迷留言話，佢除咗繼承足球衣缽，仲繼承埋碧咸嘅顏值，3兄弟中，羅密歐最靚仔最有型。