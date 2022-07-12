坦哈格有料到！曼聯熱身賽大炒利物浦

坦哈格有料到！周二(12日)晚在泰國曼谷舉行嘅英超「雙紅會」熱身賽，曼聯踢出悅目進攻足球，半場早早領先3球下，以4比0大破宿敵利物浦，坦哈格新帥首騷打響頭炮，令人對紅魔鬼新球季充滿期望。

利物浦上季英超兩仗分別贏曼聯5比0及4比0，今仗兩軍異地交手，曼聯正選陣容強陣出擊，利物浦則志在練兵，主力輪流落場，曼聯甫開賽即憑主動踢法取得先機，12分鐘把握對方一次解圍失誤，由查頓辛祖妙射建功領先。

利物浦初段僅有路爾斯戴亞斯較為活躍，兩度施射構成威脅，但過唔到迪基亞十指關，曼聯於30分鐘再下一城，費特禁區頂把握機會笠射，越過艾利臣比加手頂入網成2比0，3分鐘後安東尼馬迪爾單刀建功，取得歸隊後首個入球，曼聯半場3比0遙遙領先。

下半場曼聯更換大部分主力，但副選球員繼續逼搶，做到波到人到，利物浦其後雖換入穆罕默德沙拿及新兵達雲紐尼斯等主力，但未能扳回劣勢，更於76分鐘再度失守，西甲回流嘅法根度柏利斯查為曼聯射成4比0完場。