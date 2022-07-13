【有片】紐尼斯世紀失機　被寸係「新卡路爾」

周二(12日)晚「雙紅會」季前熱身賽，利物浦以0比4大敗於曼聯腳下，令唔少球迷大跌眼鏡，紅軍今夏以破球會紀錄8,500萬鎊收購嘅前鋒達雲紐尼斯，首次上陣就出醜，面對空門射高，表現令人失望，被網民寸係「新卡路爾」，暗示利物浦又高價入錯水貨。

達雲紐尼斯上季為賓菲加上陣41場入34球，包括歐聯8強兩回合對利物浦，都取得入球，因而打動紅軍主帥高普，不惜以天價簽入佢。

呢位23歲烏拉圭國腳今場熱身賽62分鐘後備上陣，並獲得1次入波黃金機會，當時曼聯門將湯希頓撲救之後，已經倒地失位，達雲紐尼斯離門8碼補射，竟然大腳射高，導致紅軍未能破蛋。原來達雲紐尼斯喺賽前操練時，亦試過面對龍門射高，腳風非常唔順。

達雲紐尼斯失機片段立即喺網上瘋傳，遭網民瘋狂恥笑，有人指佢係「盧卡古+迪姆華拿混合體」，因為呢2位射手經常失機。亦有人認為達雲紐尼斯可能成為另一位安祖卡路爾，呢位前英格蘭國腳2011年1月以當時天價3,500萬鎊，由紐卡素轉投利物浦，但表現嚴重走樣，為紅軍上陣58次只入11球，黯然離開，成為利物浦史上最失敗收購之一。

不過，今場始終係熱身賽，加上達雲紐尼斯剛抖完暑，未恢復十足狀態，又唔使太早對佢前途下定論。