美職洛杉磯銀河主場火併聖荷西地震。銀河主場出擊例必火力全開，聖荷西地震有射手伊保比斯助陣亦不容忽視，鬥攻格局實多波入，捧3.5球入球大最上算。(Now 638周四早上10時直播)

連同盃賽在內，銀河近11仗只得4勝2和5負，而且僅得1場冇失波，其中喺上輪打吡，力戰之下作客以2比3輸畀同市死敵FC洛杉磯，可見有「小豌豆」查維亞靴南迪斯壓陣嘅銀河，踢法重攻輕守。由於戰績下滑，呢支西岸前列分子亦急欲反彈，各項賽事近6次主場出擊，有4次開4球或以上 ，絕對係入得又失得。

另邊廂，地震喺西岸下游掙扎，經歷咗早前嘅低潮後，上周憑賓治基卡洛域開齋兼梅開二度，主場以2比1擊敗芝加哥火燄，上輪作客FC多倫多臨完場入波扳平2比2又搶番1分，持續復甦。唔好忘記，地震前鋒伊保比斯於今季18仗聯賽有10球進帳，包括上仗對FC多倫多又有波入，位居射手榜前列，無懼同銀河鬥攻，不妨向大盤埋手。

直播表

周四凌晨零時 女子歐國盃 瑞典女足 Vs 瑞士女足

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周四2:45am 蘇聯盃 基爾馬諾克 Vs 巴特里

Now 639

周四3:00am 女子歐國盃 荷蘭女足 Vs 葡萄牙女足

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周四7:30am 美職 阿特蘭大聯 Vs 皇家鹽湖城

Now 638

周四9:00am 美職 FC達拉斯 Vs 紐約城

Now 639

周四10:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs 聖荷西地震

Now 638