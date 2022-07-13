車仔又有收穫 即將簽高列巴尼

車路士近期喺轉會市場頻頻出手，繼簽入曼城翼鋒史達寧之後，即將收購拿玻里中堅高列巴尼，據悉雙方已經達成個人待遇條款，等埋拿玻里同意就可以完成交易，估計轉會費為3,400萬鎊。

車路士2位中堅魯迪格、安達斯基斯坦臣已經離隊，加上艾斯派古達亦可能轉投巴塞隆拿，所以急需要簽入新中堅。31歲嘅高列巴尼屬於近年意甲最佳中堅之一，一直獲得多間大球會垂，身價一度高達8,000萬鎊。

不過，由於高列巴尼年紀漸大，加上只剩下1年合約，佢已經表明拒絕續約，拿玻里唔可以再開天索價，英國及意大利媒體都指，高列巴尼今次上「車」轉會費為3,400萬鎊，預料會簽約5年，年薪為850萬鎊。

高列巴尼已效力拿玻里8季，合共上陣317場入14球，呢位塞內加爾國腳向法國傳媒透過，轉會談判非常順利，稍後會正式公布。除咗高列巴尼之外，車路士亦準備收購曼城後衞尼敦阿基。

另外，史達寧已經飛去美國洛杉磯，同車路士會合，但估計唔會喺周日(17日)熱身賽上陣對CF阿美利加。