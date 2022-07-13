溫網明年繼續對俄球員禁賽：若烏國仍被佔領

今屆溫布頓網賽剛剛落幕，有傳媒引述全英俱樂部消息指如果烏克蘭仍然被佔領，明年(2023年)的賽事仍然會禁止俄羅斯及白羅斯球員參加，而且大會總結今屆賽事後認為即使沒有排名積分也無阻他們在網壇的地位。

據英媒表示雖然明年3月才是最後落實，而且英國政府還未正式表態，但溫網賽會的立場已很堅定，如果烏克蘭繼續被俄羅斯襲擊，明年這項大滿貫將繼續對俄羅斯及白羅斯球員禁賽。

今年4月溫網宣布對俄球員禁賽，被ATP及WTA反對，並作出處罰，賽事取消排名積分，而WTA亦對全英倶樂部罰款100萬美元；不過，溫網賽會認為即使沒有排名積分亦不會影響力其網壇地位，賽會高層表示:「即使ATP及WTA認為我們不配有排名積分，但過去兩周證明了溫網仍擁有崇高地位。」

目前男單世界第一麥維迪夫及前「一姐」白羅斯名將艾珊妮嘉等，今屆無緣爭逐溫網，最終塞爾維亞的祖高域成功衞冕男單冠軍，袋走生涯第21貫，而女單錦標則由哈薩克的23歲新星拿芭堅娜奪得。

此外，國際奧委會近日有委員透露，因為俄羅斯發動戰爭的關係，2024年巴黎奧運會都可能對俄羅斯及白羅斯的運動員禁賽；目前大部份運動項目都對這兩國運動員作出禁賽，只有單車、網球及柔道，然而這三個項目都不會准計俄羅斯及白羅斯選手參加奧運外圍賽或資格賽。