東亞盃　國足剩兩名超齡兵　韓媒：看不到有練兵價值

「EAFF E-1東亞足球錦標賽」（東亞盃）即將展開，中國及南韓國家隊近日亦陸續公布了大軍名單，當中南韓隊派出了接近最強的本土陣容迎戰；相反中國隊由於多名「超齡球員」接連受傷，今次名單以U23球員為主，難怪韓媒連番吐槽國足很弱，甚至直言看不到有練兵的價值。

南韓公布的26人大軍名單中，主要以土炮為主，僅有三名外流球員，包括中超山東泰山中場孫准浩、日職大阪飛腳後衞權敬原，以及由俄超魯賓卡山暫時外借至FC首爾的中場黃仁範，惟孫准浩日前於中超勇戰受傷，未必能夠趕及傷愈復出。然而「太極虎」陣中仍有趙賢祐、黃仁範、羅相浩等上屆奪冠功臣坐鎮，實力不容忽視。

除了缺少孫興民、黃喜燦等效力歐洲球隊的大牌球星，南韓今次基本上精銳盡出，主帥保羅賓圖坦言要為年底的世界盃備戰：「無論對手係咩球隊、水平，我哋參加今次比賽都係為卡塔爾世界盃做準備。球隊需要八日三戰，加上天氣炎熱，我哋會特别關注球員嘅體力恢復。」

至於國足原本計劃以U23球員為骨幹，並同時徵召張琳芃、吳曦、張玉寧、蔣光太及譚龍5位「超齡球員」助陣，可惜賽前張琳芃、吳曦及張玉寧，卻先後在中超賽事受傷，而國足之後亦只補選了三名適齡球員，導致實力進一步削弱。目前連同朱辰傑、戴偉浚，以及剩下的兩名超齡兵，國足只有4人擁有國際A級賽事上陣經驗，難怪韓媒不忘趁機吐槽：「中國隊嘅名單好離譜，24人有20人係0場A級比賽經驗，而主教練就係U23領隊真高域，面對一支青年軍，完全睇唔到有練兵價值。」