黃澤林離港一年捧盃凱旋：好掛住香港

香港18歲網球代表黃澤林（Colemman）完成溫布頓網賽後，周三（13日）回港。過去一年，Coleman連奪美網及澳網青年組男雙冠軍，戰績彪炳。即將告別青年組的他期待繼續挑戰成人賽，爭取較高排名岀戰大型國際賽事。

黃澤林去年勇奪美網青年組男雙冠軍，其後他加入西班牙的拿度網球學院全職訓練，成績繼續顯著提升，澳網再奪男雙冠軍，溫網單打亦闖入8強，創其生涯大滿貫佳績。過去一年他在海外四出比賽，回港後坦言想念香港，「好開心，好想快點見到我屋企人，好久沒見過他們，好久沒說過廣東話。其實一開始沒有想出去這麼長時間，好開心可以贏到兩個大滿貫和同幾個大獎項，這些都是意料之外，希望我可以繼續努力。」

對於溫網單打取得突破，18歲的Coleman表示好大機會趁青年組最後一年出戰美網，力爭獎盃:「溫網8強對我自己是一個肯定，其實我一直都專注打單打，但竟然男雙贏兩個大滿貫。今次好開心可以入到8強，希望美網可以保持水準，打得更好。」

現時全職訓練的Coleman亦期望自己成人賽會有更佳發揮，為港增光: 「我和教練家人一直都想辦法推高世界排名，現在900幾，升上頭350就可以參加更大的職業賽。」