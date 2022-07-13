搶分戰強攻葡萄牙　荷蘭女足大開殺戒

女子歐國盃C組次輪賽事，荷蘭女足鬥葡萄牙女足，兩隊喺首仗都係和波，今場必全力爭勝博開齋。荷蘭女足係歐洲頂尖勁旅，相反葡萄牙女足能夠參賽有極大幸運成分，實力一般，預計荷蘭女足將大開殺戒，2.5球入球大值得捧場。(周四凌晨3時開賽)

荷蘭女足首仗面對強敵瑞典女足，最終踢成1比1平手，失分情有可原；王牌前鋒美迪瑪射術精湛，「橙軍」強大鋒力足以摧毀實力次一班嘅葡萄牙女足。

荷蘭女足近3次鬥葡萄牙女足全部贏晒，而且合共攻入14球，總入球全部開5球或以上！而且荷蘭女足近6場取得4勝1和1負，表現不俗，上場和波失分，今仗定必打醒十二分精神，鬥心唔使懷疑。

實力不足遇強照攻

葡萄牙女足上仗2比2賽和瑞士女足，翻睇外圍賽成績，佢哋8戰只入10球排小組次名，附加賽兩回合計亦不敵俄羅斯女足，但因俄羅斯被取消資格先至僥倖「頂上」參賽。

今屆係葡萄牙女足歷來第2次參賽，上屆佢哋分組賽已經出局，今屆志在吸取經驗，首仗所見葡軍唔會死守，面對冠軍熱門荷蘭隨時鬥攻，今場有望大手交易。