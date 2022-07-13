亞冠盃　助傑志打響名堂　朱志光：成功感係無價

朱志光由2005年起加入傑志，見證球隊崛起成為一支實力分子，再親自領軍橫掃本地獎盃，今年他更進一步，帶領「藍鳥」進身「亞冠盃」淘汰賽圈。這些得來不易的成果，不但令傑志逐步在亞洲打響名堂，更為「朱Sir」帶來無價可比的成功感。

今年是「朱Sir」任職傑志第18個年頭，他近年帶隊榮膺「4冠王」，以及歷史性殺入「亞冠盃」16強的豐功偉績已為人傳頌，足見其執教功力深厚，但在他當初加入球隊的時候，其實並非手執教鞭：「一開始嚟傑志係做足球經理，以前喺福建包括營運球賽、搵球員、申請工作證、訓練、教波，甚至車埋啲波返宿舍，全部都一腳踢，之後先輾轉獲邀過咗嚟傑志幫手，做啲行政嘢。」

「朱Sir」慨嘆，轉換球會最深的體會是彼此之間的資源差距：「以前可能做嘅嘢仲多，但回報只係0同1之間；但喺度只不過你做咗本份，加上球會配合，換番嚟嘅成果係易過一支細會。」

在球隊擔任管理工作數年後，一次機緣巧合下被伍健差遣兼任青年軍教練，造就「朱Sir」提拔出如顏樂楓、梁家希、李毅凱等第一代巴塞足球學校的青訓產品。適逢當時「西班牙風」席捲全球，傑志遂禮聘甘巴爾等拉瑪西亞體系的教練和球員，朱志光從旁協助的角色更加居功至偉：「07年開始話西班牙化，但咩化都係假，有球員先『有得化』，一定要搵番嗰類型嘅球員。」憑他在球圈的認知和人際網絡，傑志成功找來盧均宜、林嘉緯等球員，「再配合番當時崇尚嘅西班牙傳控理念，傑志就係由嗰陣開始發展。」

自「藍鳥」開創盛世，球隊曾經由高美斯、摩連拿、加西亞等外國教頭輪流掌舵，「朱Sir」坦言在他們身後獲益匪淺：「你唔增值好快就畀人淘汰。」他特別對歷任教練的個人特質深刻，每人的優點或缺點均烙印在他的腦海裏，「邊個邊方面叻；邊個會令球員難堪，我全部記晒入腦。」他笑說，過往曾有教練在賽前訓話說得振振有辭，更衣室隨即掌聲如雷，誰知球員一步出球場即討論他的不是，這等經歷警剔「朱Sir」應做與不應做的事，並嘗試將他們的長處集百家之大成。

論執教「CV」，上述教練可能比他優厚；但論榮譽多寡，卻無一更勝「朱Sir」。5次登上香港頂級聯賽寶座；3次「足總盃」冠軍；2次「高級組銀牌」錦標，但當中有不少獎項是他當暫代主帥時取得的，朱志光謙稱自己是「行運醫生醫病尾」，亦從來沒有因為球隊間中另覓他人而感難受：「末代港甲（2013/14）我不敗奪冠，球隊之後搵外國教練我都支持㗎，我都希望睇吓外國嘢係咪真係幫到香港足球㗎嘛。」

不過上季季初「朱Sir」退居幕後，帥印交由金東進暫代的決定，卻是出於他的個人意願：「前季完咗亞冠後，有好多多年嚟同我一齊攞好多輝煌戰績嘅球員，見到佢哋慢慢要坐後備，我覺得好難受，所以就主動同『阿Ken』（傑志會長伍健）申請抖抖，應承佢亞冠先出番嚟帶，球會亦都唔使依賴晒一個人，我又可以花啲時間喺年輕球員身上。」

轉眼間任職傑志18年，在朱志光帶隊下，傑志由寂寂無名的香港球隊，漸漸化身「亞冠盃」常客，成為亞洲之中一支薄有名氣的球隊，「朱Sir」此時又拋出一個有趣的比喻：「由傑志04年我送件波衫畀人，人哋會話『咪搞』；到依家由泰國返到嚟，喺條街度見到有人着，嗰種感覺就好似起間教堂，我有份砌第一塊磚咁。」他形容在香港從事足球事業，本身已不能計較金錢，但成就換來的滿足感，比任何銀碼卻更有價值。

訪問來到尾聲，記者膽敢一問「朱Sir」可有心目中的終點，他沒有多想便拋下「沒有」二字，除非有一天他不再喜歡自己的工作，否則都會留下繼續作出貢獻，特別是在青訓方面：「傑志經過呢10年後終於做到亞洲賽常客，創業難守業更難，點樣可以持續先係真正考驗；同埋我都希望提升青訓教練水平，有好師資好緊要，因為我哋係教緊香港足球嘅未來。」

朱志光Profile

出生日期：1960年8月29日（61歲）

任職球隊：傑志

任職職位：足球總監兼總教練

主要榮譽：

5次香港頂級聯賽冠軍（4次港超聯、1次港甲）

3次「足總盃」冠軍

3次當選香港足球名星選舉「最佳教練」

2次「高級組銀牌」冠軍

2次「菁英盃」冠軍

1次「亞冠盃」16強

在球場上表現冷靜一向是「朱Sir」的最大特點，不論是己方遇到不公判決，抑或球隊在比賽最後一刻失守，他都能保持一套「一切都在掌握之中」的神情。「拗唔贏㗎嘛，依家佢話事，你拗又唔會吹番畀你嘅！」他解釋自己的強大心臟並非一朝一夕練成，而是由自己過去無數個挫折千錘百煉而成：「如果你問人輸波邊個最多，我以前帶福建一定排第一，呢啲經驗令我知道喺90分鐘入面，有啲咩做得唔好就會導致輸波。」

8月進行的「亞冠盃」16強賽，將繼續運用視像助理裁判執法，參賽的傑志將成為首支在正式比賽中，接受VAR裁決的香港球隊，「朱Sir」笑說假如一旦遇到不公判決，自己會嘗試一反常態據理力爭：「如果真係有誤判咪拗吓：『球證！唔該你睇睇啦。』」