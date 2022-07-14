沙特球會1億鎊年薪搶C朗　曼聯同意放人

C朗拿度去向再有新發展，據葡萄牙《CNN》報道，一間神秘沙特阿拉伯球會帶同超震撼「銀彈」加入爭逐，包括向C朗開出破紀錄1.05億鎊年薪嘅2年合約，折合周薪超過200萬鎊，而曼聯亦會收到2,500萬鎊轉會費，據報「紅魔鬼」願意接納呢個價錢，問題在於C朗會唔會選擇放棄喺歐洲頂級賽事競逐嘅機會。

葡萄牙《CNN》消息指，呢間未開名嘅沙特阿拉伯球會，將向曼聯開出2,500萬鎊轉會費，比曼聯上年簽C朗嘅1,900萬鎊仲要多，考慮到C朗已經提出轉會要求兼且仍未歸隊，「紅魔鬼」將同意呢個開價，而C朗經理人佐治文迪斯亦會得到2,000萬鎊佣金。

C朗要求離隊最大原因，係想轉戰可以踢歐聯嘅球隊，不過隨住車路士簽入史達寧，拜仁慕尼黑又未見興趣，C朗嘅選擇並唔多，呢間沙特球會就想用巨額人工利誘，2年合約總值2.1億鎊，周薪高達200萬鎊，比起早前續約巴黎聖日耳門嘅基利安麥巴比所拎100萬鎊周薪多出1倍。

事實上早喺上年年初，沙特阿拉伯旅遊局就曾經邀請C朗出任旅遊大使，希望以佢嘅肖像作為推廣當地旅遊業用途，年薪530萬鎊，不過消息指C朗當時認為沙特阿拉伯人權問題受到質疑，為免引起爭議而拒絕聘約。