【官宣】失業29分鐘　奧斯爾投「FC埃爾多安」

土超勁旅費倫巴治周三(13日)宣布，提前1年同德國中場奧斯爾解約，不過聲明發出29分鐘後，另一土超球會巴沙克舒希即宣布同奧斯爾簽約，呢間被球迷戲稱為「FC埃爾多安」嘅球隊，喺土耳其總統埃爾多安推動下極速彈起，以奧斯爾同總統嘅交情，今次絕對泊到好碼頭。

奧斯爾今年3月因為紀律問題被費倫巴治無限期禁賽，周三終於達成解約協議，而佢「失業」唔夠半個鐘即落班，同另一伊斯坦布爾球隊巴沙克舒希簽約1年(附加1年續約條款)。呢位33歲中場可以繼續喺土耳其比賽，完全係多得土耳其總統埃爾多安關照。

巴沙克舒希1990年先成立，主席甘梅斯達本身係土耳其商人，妻子係埃爾多安的親戚，大家同樣係正義與發展黨（AKP）黨員，而巴沙克舒希地區正正係AKP在伊斯坦布爾省嘅「票倉」，基本上埃爾多安就係球會幕後揸弗人，就連訓練場都掛上大大幅埃爾多安畫像。

眾所周知奧斯爾同埃爾多安關係密切，2018年佢同埃爾多安合照，就被德國媒體猛烈批評，指佢係為該獨裁總統嘅選舉拉票，最終令奧斯爾同德國足總反面並退出國家隊。之後奧斯爾結婚，埃爾多安更加做埋佢伴郎，今次奧斯爾投靠「好兄弟」嘅球會，唔怕重蹈被雪藏嘅命運啦！