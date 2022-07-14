為贏波無所不用其極 名帥奇招你估佢唔到

正所謂新官上任三把火，曼聯教頭坦哈格今夏上任後立即出招，嚴格規限卡寧頓訓練基地嘅草長要係15mm，不可多亦不可少，認為呢個長度最適合眾將執行佢快速傳波嘅打法。查實世界球壇有唔少主帥，為咗贏波都會奇招百出，無所不用其極，好多招數仲估佢唔到添！

摩連奴薯仔田招呼巴塞

講到玩草地始祖，非「寸王」摩連奴莫屬。2006年佢執教車路士期間，歐聯16強撞正對巴塞隆拿，摩連奴刻意推遲重鋪草地計劃，搞到史丹福橋主場好似「薯仔田」咁爛地一樣，希望影響巴塞嘅地面組織。

同時，「寸王」亦好重視「執波仔戰術」，2019年佢教緊熱刺，喺歐聯對住奧林比亞高斯喺前場博到界外球，眼見對方慢吞吞回防，熱刺執波仔第一時間將手上嘅波掟畀奧里亞快開，造就盧卡斯莫拉傳中畀哈利卡尼建功，摩連奴賽後大讚執波仔醒目。

阿迪達貼金句餓狼反擊戰

古語有云「狹路相逢勇者勝」，阿仙奴拍攝嘅紀錄片《All or Nothing》早前出咗預告片，其中一幕係主帥阿迪達企喺顯示狼群圖像嘅螢幕前，激勵冇晒士氣嘅球員：「依家我哋喺聯賽排緊包尾，3連敗0分兼0入球，但當個個睇死你哋嗰陣，就係你哋變番強大嘅時候。」背後嘅狼群寓意對勝利嘅飢渴感。

除此之外，訓練基地周圍仲貼上金句，包括著名劇集《權力遊戲》嘅「凛冬將至」，意指面對敵人入侵時要做好應該做嘅事，雖然「兵工廠」上季臨尾香失落前4，但總算反彈重上前列，達Sir呢招奏效。

修夫基軍訓操起少爺兵

英格蘭近年喺領隊修夫基帶領下成績大躍進，除咗因為肯重用一班年輕新星之外，佢仲有方法令呢班英超「少爺兵」成為勇悍戰士，值得表揚。

修夫基喺2016年上任後，首要任務就係令陣中腰纏萬貫嘅球員「硬起來」；喺2017年一場世盃外圍賽對蘇格蘭前，修夫基拉隊去英國皇家海軍陸戰隊嘅訓練中心特訓，咪以為佢哋玩玩吓當參觀，成個訓練長達48小時，所有球員入Camp前被沒收手機，除哈利卡尼、史達寧等球員要翻山落水咁練習，修夫基亦以身作則一齊操。

修夫基事後表示：「大家一直生活喺足球呢個小圈子，但其實世界好大，今次體驗會令球員終生受用。特訓令球隊團結一致，建立出非常珍貴嘅團隊精神。」

甸恩史密夫禁玩英超Fantasy

阿士東維拉為免軍情外洩，前領隊甸恩史密夫禁止球員玩英超Fantasy。

話說2021年維拉聯賽迎戰李斯特城，當時嘅隊長基亞利殊受傷將會缺陣，原本咁重要嘅軍情，梗係要保密。點知幾名球員包括馬特泰基特、尼爾泰萊同侯利漢尼，以及維拉物理治療師同另一教練，都提前喺Fantasy遊戲將基亞利殊轉走，激到甸恩史密夫彈起。

維拉之後禁止所有人再玩，其他英超球會雖然無效法「禁玩令」，但就要求喺遊戲唔可以再揀自己隊友。

馬加夫芝士溝酒精偏方療傷

德國名帥馬加夫曾經短暫執教富咸，當年爆出佢曾經提議大腿受傷發炎嘅球員軒治蘭特，利用「偏方」醫治，用酒精溝芝士敷傷口，爆料者係當時同佢有過節嘅前富咸隊長丹尼梅菲。

不過馬加夫其後澄清，自己確實有講過德國有一個偏方，用奶渣（一種類似芝士嘅乳製品）幫助消炎，但自己從來冇干涉隊醫嘅診斷，亦冇要求隊醫一定要咁做，只係建議一下，但已經畀人斷章取義。

曼城戰術加入天文物理學

過去有唔少分析話曼城主帥哥迪奧拿教波手法媲美數學家，佢嘅傳球路線喺數學幾何上係黃金三角，其實哥帥為提升球隊水平，真係請咗班天文物理學家加盟，為球隊分析數據。

曼城對於邀請天文物理學家加入團隊未有透露太多細節，僅向外聲稱技術團隊專家當中，的確有物理學背景，主要協助「城市足球集團」所有球隊做數據分析，所以贏波真係唔簡單。

高普引入神經科學訓練12碼

高普教波除咗夠熱血，原來方法仲好先進；利物浦上季靠互射12碼連捧英聯盃及英足盃雙冠，全因為高普同德國一間神經科學公司合作。該公司名為《Neuroll》，主要係向球員提供心理訓練，令球員輕鬆面對12碼，提高命中率。

利物浦球員喺練習期間，被影到頭部戴上一個古怪儀器，據稱係一個「腦部感應」裝置，高普表示：「呢間公司主動搵利物浦，專門研發神經科學，話可以幫助訓練12碼同死球，我覺得幾得意就同佢哋合作。」

杜明歷篤信星座玩謝球員

講到主帥對球隊嘅古怪要求，前法國領隊杜明歷可以話係「宗師級」，佢篤信星座理論，更以之運用到球隊點兵、調兵遣將之上，2006年世盃幾乎成功，可惜千算萬算，偏偏計漏咗施丹用頭撞向馬特拉斯而領紅牌，最後法國輸畀意大利，否則杜明歷已經成功咗。

杜明歷於2004至2010年執教法國隊，2006年領軍打入世盃決賽，當時有唔少傳聞關於呢位教頭，包括「天秤座不能踢正選，所以查斯古特只能做後備」、「天蠍座不利法國隊，所以皮利斯不能入選」，一連串荒謬安排，問你服未？

同場追加球員篇：波索域「躺平」防守始祖

「躺平」唔代表冇作為，2018年歐聯分組賽巴塞主場對國米，巴塞前鋒蘇亞雷斯喺禁區頂主射罰球，由於佢射地波，加上國米人牆跳起，以為會割草式直飛入網。點知國米中場波索域早有準備，當人牆即將跳起時，突然飛身瞓喺人牆後面，剛好擋走個波，令「哨牙蘇」非常無奈。當時因傷坐喺場邊嘅美斯，被嚇到目瞪口呆，估唔到波索域有此一着。

經此一役之後，全球掀起「躺平」防守大法，唔少球隊防守危險地帶罰球時，都會搵球員瞓喺人牆後面補位，令對手無法偷雞射地波，門將就可以專注撲高波。

同場追加球員篇：告魯爾12碼貓紙貼水壺

2020年英足盃16強，熱刺主場同諾域治打和1比1，需要互射12碼分勝負，諾域治門將告魯爾撲出兩個12碼，協助球隊爆冷晉級8強，令人嘖嘖稱奇。

原來呢位荷蘭鋼門賽前做足分析工作，預測對方球員達雲臣山齊士、盧施素、艾歷迪亞、謝特臣費南迪斯、柏路特、拉美拿、史基比主射12碼方向，並將寫有撲救指示嘅「貓紙」貼喺水壺。

為荷蘭撲走哥斯達黎加

告魯爾撲救12碼前，攞起水壺扮飲水，其實係睇「貓紙」，果然成功撲出柏路特同謝特臣費南迪斯嘅射門，成為贏波大功臣。正所謂「機會係留畀有準備嘅人」，2014年世盃8強荷蘭對哥斯達黎加，告魯爾完場前入替負責救12碼，結果撲出兩球，協助荷蘭晉級，可見佢成功絕非僥倖。

同場追加球員篇：邦路斯食蒜味糖披甲大口氣

喺古代，戰士上戰場前會食蒜頭清醒頭腦及保持健康強悍，祖雲達斯後衞邦路斯喺2014年對羅馬嘅大戰之前，佢嘅教練費拉里尼建議佢食天然大蒜味糖，喺比賽途中將難聞嘅氣味，「噓」向羅馬王子托迪，影響對方表現。

雖然唔知邦路斯比賽途中有冇用呢個「口氣大絕」，但唔知係咪大蒜嘅幫助，邦路斯喺86分鐘射入世界波，助祖記以3比2擊敗羅馬。